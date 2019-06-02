رسمياً.. محمد صلاح خارج فريق الموسم لدوري أبطال أوروبا

وعلى الرغم من أنّ صلاح أحرز هدفًا في المباراة النهائية، ووصل للهدف الخامس له في التشامبيونزليج هذا الموسم، لكنه لم يتواجد، وتواجد ستة لاعبين من فريق ليفربول ونشر الحساب الرسمي للتشامبيونزليج فريق الموسم والذي جاء كالتالي:



1-أليسون بيكر (ليفربول). 1-أليسون بيكر (ليفربول). 2-مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة). 3-فيرجيل فان ديك (ليفربول). 4-ماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام). 5-يان فيترنخون (توتنهام هوتسبير). 6-ترينت أرنولد (ليفربول). 7-اندرو روبرتسون (ليفربول). 8-موسى سيسوكو (توتنهام هوتسبير). 9-حكيم زياش (أياكس أمستردام). 10-كيفين دي بروين (مانشستر سيتي). Advertisements 11-فرينكي دي يونج (أياكس أمستردام). 12- ندومبلي (أولمبيك ليون). 13-فاينالدوم (ليفربول). 14-ديفيد نيرس (أياكس أمستردام). 15-رحيم سترلينج (مانشستر سيتي). 16-ليونيل ميسي (برشلونة). 17-تاديتش (أياكس أمستردام). 18-ساديو ماني (ليفربول). 19- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس). 20- لوكاس مورا (توتنهام هوتسبير).

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