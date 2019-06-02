مسجدي لصالح: نثمن مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي في قصر السلام ببغداد".

وجدد السفير مسجدي خلال اللقاء، دعم بلاده للعراق، وحرصها على تعزيز العمل المشترك بين البلدين، مثمناً مواقف العراق على الصعيد الدولي والاقليمي.



من جانبه، أكد رئيس الجمهورية، أن "مواقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابعة من استقلالية قراره الوطني وسياسته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والازمات، وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".

وشدد على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تطويرها، كما تم بحث آخر التطورات السياسية على الساحتين العربية والإقليمية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين الجارين".



وأشار صالح، إلى أن "المسؤولية التأريخية، في خضم الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة، تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف حدة التوترات ومنع اي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا، واهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الازمات"، مشدداً على "ضرورة احترام سيادة الدول".