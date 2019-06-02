واضاف صالح، ان "موقف العراق تجاه ازمات المنطقة ينطلق من الالتزام بسياساته الوطنية ومصلحته العليا"، مشدداً على "اهمية تجنب البلاد آثار الصراعات والازمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية ويحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين وشعوب المنطقة".
واكد رئيس الجمهورية على "اهمية تعزيز وتمتين العلاقات مع الدول الأوروبية ورغبه العراق في تطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة"، مثمناً جهود الاتحاد الاوربي في "دعم العراق بمختلف المجالات، خاصة في مجال اعادة النازحين وتقديم يد العون لهم".
من جهتهم أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بـ"السياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح لسفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا: سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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