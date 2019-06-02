عبد المهدي لـ السومرية: التعيين بالوكالة سببه المحاصصة

وقال عبد المهدي في رد على سؤال السومرية خلال المؤتمر الاسبوعي بشأن منجزات الحكومة، "ورثنا اشياء ايجابية من الحكومة السابقة، لكن يقابلها سلبيات عديدة"، لافتا الى ان "موضوع التعيين بالوكالة سببه المحاصصة".



واضاف عبد المهدي، أن "اول ايام عيد الفطر المبارك سنفتتح الخضراء 24 ساعة، وهناك بوابات اضافية ستفتح"، مستدركا "نشرنا ما انجزناه خلال 3 اشهر، وسننشر ما تم انجازه في ستة اشهر".

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