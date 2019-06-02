عبد المهدي: اقليم كردستان لم يسلم بغداد برميل نفط واحد كما نصت عليه الموازنة

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الخليج 365، إن "الحكومة الاتحادية لن تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان العراق". وأضاف أن "كردستان لم يسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود الموازنة".



ولفت عبد المهدي، إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي". ولفت عبد المهدي، إلى أن "هناك خلافات سياسية ومن غير الصحيح جعلها مصدراً لتهديد السلم المجتمعي".

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