تحالف القوى يطالب بوقف عمليات 'تهجير قسري' في ديالى

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وكشف التحالف في بيانه عن "فقدان المدنيين الآمنين في قرية أبو الخنازير ثقتهم بالقوات والأجهزة الامنية المكلفة بحمايتهم، بعد تقاعسها عن منع أو إلقاء القبض على الميليشيات المنفلتة المنفذة لمجزرة يوم أمس، وهو ما دفعهم إلى النزوح عكسيا "من منطقتهم إلى مناطق أكثر أمنا"، الأمر الذي يثير بوادر سلبية لعودة ظاهرة النزوح وينذر بعواقب وخيمة.
وأكد تحالف القوى العراقية أنه في الوقت الذي نعول به على القيادات السياسية الحكيمة للتعامل بجدية وبحزم ضد كل من يحاول إفشال برامج الاستقرار وإعادة البناء وعودة النازحين؛ نتابع وبقلق تطور عمليات النزوح المتكررة، محذرين من مخططات التغيير الديموغرافي التي تقف خلفها أجندات خارجية تسعى إلى زرع الفرقة بين مكونات المجتمع العراقي، مؤكدين مطالبتنا لرئيس الحكومة بتقديم الجناة والمتسببين بهذه المجزرة والمتسترين عليها إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
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