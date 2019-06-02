وقفة أمام رئاسة جامعة البصرة احتجاجاً على فصل طالبتين

وقال المشاركون في الوقفة، إن "قرار الفصل صدر من قبل عمادة كليه التربية للعلوم الصرفة نتيجة رن الهاتف أثناء اداء الامتحان"، مطالبين الجهات المعينة بـ"العدول عن القرار".

وأوضح المشاركون، أن "إحدى الطالبتين من المرحلة الرابعة والأخرى في المرحلة الثالثة"، مشيرين إلى "عدم وجود أمانات لتسليم الهواتف النقالة".