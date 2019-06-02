وقال المشاركون في الوقفة، إن "قرار الفصل صدر من قبل عمادة كليه التربية للعلوم الصرفة نتيجة رن الهاتف أثناء اداء الامتحان"، مطالبين الجهات المعينة بـ"العدول عن القرار".
وأوضح المشاركون، أن "إحدى الطالبتين من المرحلة الرابعة والأخرى في المرحلة الثالثة"، مشيرين إلى "عدم وجود أمانات لتسليم الهواتف النقالة".
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة أمام رئاسة جامعة البصرة احتجاجاً على فصل طالبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.