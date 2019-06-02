ما سببه حريقا جميلة والصفافير

وبحسب مصدر امني فأن حريق سوق الاقمشة بالصفافير تم اخماده بالكامل دون وقوع اية خسائر بشرية. فيما ذكر المصدر ذاته ان "فرق الدفاع المدني تواصل اخماد حريق جميلة الكبير". وادناه صور لما سببه حريق الاقمشة بسوق الصفافير ببغداد:













كما تظهر الصور ادناه حجم الخسائر الذي سببه حريق سوق جميلة:













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