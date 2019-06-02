المسابقات تعلن المواعيد الرسمية لإياب ربع نهائي كأس العراق

رياضة 2019-06-02 | 13:00 300 مشاهدة أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد مباريات إياب دور الربع النهائي لبطولة كأس العراق. وستقام جميع المباريات، يوم الجمعة المقبل، حيث سيواجه الطلبة فريق نفط ميسان على ملعب الطلبة، فيما يلاقي الحدود فريق الكهرباء على ملعب التاجي، بينما يلاعب القوة الجوية على ملعبه فريق النفط، فيما يواجه الزوراء على ملعبه فريق أمانة بغداد.



ومن المقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي في الـ11 من حزيران الجاري.



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