وثيقة.. الموصل تقرر منع بيع وتداول الألعاب النارية وكرات 'الصجم'





واضافت تقرر منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدة(الصجم ) والكرات البلاستيكية التي تسبب الأذى للمواطنين ويتحمل الباعة وأصحاب المحلات المسؤولية القانونية في حالة مخالفة هذا الأمر ينفذ هذا الأمر اعتبارآ من ٢٠١٩/٥/٣٠ شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام.





ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة الاسبوع الفائت، الى منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية خلال عيد الفطر المبارك، مشدداً في ذات الوقت على حماية الناس من "الثقافات الهجينة". وجاء في وثيقة صدرت عن القائممقامية، وتنشرها الخليج 365، إنه استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ٣٩ و ٤١ من قانون المحافظات غير المنظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ولحلول عيد الفطر المبارك وحرصا منا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال نتيجة لاستخدام الألعاب التي تشكل الخطورة .واضافت تقرر منع بيع وتداول كافة الألعاب التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين ومنها الألعاب النارية والكرات الحديدة(الصجم ) والكرات البلاستيكية التي تسبب الأذى للمواطنين ويتحمل الباعة وأصحاب المحلات المسؤولية القانونية في حالة مخالفة هذا الأمر ينفذ هذا الأمر اعتبارآ من ٢٠١٩/٥/٣٠ شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام.ودعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة الاسبوع الفائت، الى منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية خلال عيد الفطر المبارك، مشدداً في ذات الوقت على حماية الناس من "الثقافات الهجينة".

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