النوارس وجهاً لوجه أمام الأنيق في قمة الشعب

2019-06-02 | 12:28
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تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية، مساء اليوم، صوب ملعب الشعب الدولي، الذي يحتضن قمة مباريات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويسعى فريق النوارس إلى وضع حد لسلسة التعادلات التي حققها في الجولات الثلاث الماضية واستعادة نغمة الفوز من جديد، لإنعاش آماله في المنافسة مع الثلاثة الكبار.
أما فريق الانيق، يطمح هو الآخر في تحقيق الفوز والارتقاء في سلم الترتيب لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن بعد سلسلة النتائج المتذبذبة واحتلاله المركز الثامن.
وفي بقية المباريات، سيواجه أمانة بغداد فريق الحسين على ملعب بغداد، فيما يلاعب السماوة فريق النفط على ملعب السماوة، ويلاعب نفط الجنوب نظيره نفط الوسط على ملعب الفيحاء، وأخيراً يستضيف أربيل فريق الحدود على ملعب فرانسوا حريري.
أما فريق الانيق، يطمح هو الآخر في تحقيق الفوز والارتقاء في سلم الترتيب لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن بعد سلسلة النتائج المتذبذبة واحتلاله المركز الثامن.
وفي بقية المباريات، سيواجه أمانة بغداد فريق الحسين على ملعب بغداد، فيما يلاعب السماوة فريق النفط على ملعب السماوة، ويلاعب نفط الجنوب نظيره نفط الوسط على ملعب الفيحاء، وأخيراً يستضيف أربيل فريق الحدود على ملعب فرانسوا حريري.
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