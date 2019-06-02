النوارس وجهاً لوجه أمام الأنيق في قمة الشعب

ويسعى فريق النوارس إلى وضع حد لسلسة التعادلات التي حققها في الجولات الثلاث الماضية واستعادة نغمة الفوز من جديد، لإنعاش آماله في المنافسة مع الثلاثة الكبار.

أما فريق الانيق، يطمح هو الآخر في تحقيق الفوز والارتقاء في سلم الترتيب لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن بعد سلسلة النتائج المتذبذبة واحتلاله المركز الثامن.



وفي بقية المباريات، سيواجه أمانة بغداد فريق الحسين على ملعب بغداد، فيما يلاعب السماوة فريق النفط على ملعب السماوة، ويلاعب نفط الجنوب نظيره نفط الوسط على ملعب الفيحاء، وأخيراً يستضيف أربيل فريق الحدود على ملعب فرانسوا حريري.