الاتحاد الوطني بكركوك يدعو لشراكة حقيقة لبعث رسالة اطمئنان الى اهالي المحافظة

وقال بيان لنواب الاتحاد في المحافظة تلقت في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "اننا في الوقت الذي نتطلع فيه الى مستقبل مشرق والسعي لخلق بيئة آمنة توفر متطلبات العيش الكريم لجميع أهالي كركوك، فأننا نصطدم بالمعرقلات والتدخلات بالجوانب الادارية"، مبينا ان "كركوك مدينة تضم قوميات ومكونات ومذاهب عديدة ورغم ذلك نسعى للعيش بسلام، وان نتصدى لكل من يريد ان يذهب بالمحافظة الى طريق مسدود دون حلول ترضي الجميع".واضاف البيان "أننا مع الشراكة الحقيقية في توزيع المناصب وحسب الاستحقاق السكاني والانتخابي لضمان مشاركة الجميع في ادارة وخدمة المحافظة، وان يتم إناطة المناصب لشخصيات كفوءة ومهنية وعلى كافة المستويات سواء في الملف الامني او الاداري والمناصب في المؤسسات العامة بكركوك"، مطالبا "بوضع حد للترهل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي وصل حدا لايطاق مابعد احداث ١٦ تشرين الاول ٢٠١٧ وماحصل من استهداف للمكون الكردي حيث تم تغيير اكثر من ٧٠ منصبا من مدراء الدوائر والاقسام والشعب كان يشغلها موظفي الكرد".ودعا الاتحاد في بيانه، الى "شراكة حقيقة لبعث رسالة اطمئنان الى اهالينا في المحافظة بمختلف توجهاتهم وان يتم العمل على تفعيل مجلس المحافظة لممارسة دوره واخذ زمام المبادرة لشؤون المحافظة"، مشددا على ان "كركوك ستكون عصية على من يحاول فرض الارادات لمصالح شخصية".

يذكر ان محافظة كركوك شهدت في 30 ايار 2019، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل واصابة 27 شخصا، اضافة الى الحاق اضرار مادية.

