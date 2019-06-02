نائب يتحدث عن تحالفات 'عوجاء' نهايتها التفكك

واضاف العقابي، ان "الضغوط التي تعرضت لها القوى السياسية داخليا وخارجيا جعلها تخرج بهذه التحالفات والشكل غير السليم والذي نجم عنه حكومة غير مهنية ومهلهلة واداءها غير سليم وفيها وزراء عليهم مؤشرات عديدة"، لافتا الى ان "جميع التحالفات التي بنيت على مكاسب ضيقة ومصالح مصيرها الانتهاء لانها تحالفات عوجاء بنيت على اساس مكاسب خاصة".
واكد العقابي، ضرورة "اعادة صياغة شكل التحالفات بشكل رصين وفق منهاج وبرامج واضحة وان تكون متماسكة ومبنية على مصالح وطنية وليست حقائب ومكاسب حزبية بدل التحالفات الانية والمزاجية ومبنية على انفعالات مصلحية لاتخدم المواطن ولاتصب في مصلحته ونهايتها التفكك عاجلا ام اجلا".
وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، في 13 ايار 2019 ، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه.
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