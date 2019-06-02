نائب يتبنى ملف انهاء التعيينات على اساس القرابة والمحسوبية

واضاف الخفاجي، ان "ملف التعيينات على اساس القرابة واستحواذ بعض الاحزاب والشخصيات على جميع الدرجات والوظائف في المؤسسات والوزارات التي تحت سيطرتهم هو ملف خطير ومهم وينبغي التصدي له ضمن عملية الاصلاح والتغيير الجذري ووبحسب تطلعات الشعب العراقي للقضاء على الفساد".
واكد الخفاجي، انه "وبعد عطلة العيد سيعمل على تبني هذا الملف وجمع تواقيع بغية اصدار قرار يمنع اي مسؤول من تعيين اقرباءه او معارفه تحت اي عنوان في الدائرة التي يديرها، وان يتم اعتماد اليات للتوظيف تنسجم مع المعايير الحقيقية للمنافسة من الخبرة والمهنية والتخصص والكفاءة".
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