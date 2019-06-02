نوكيا تعزز اواصر التواصل الإجتماعي عبر أشهر هواتفها

المدير العام للشركة سانميت سينغ كوشار صرح بالقول، "نحن ملتزمون بجعل التكنولوجيا متاحة للجميع، وذلك عبر تقديم حلول يومية تساعد الجميع وتدعمهم في حياتهم اليومية"، مبينا أن "ذلك يأتي تماشياً مع رؤية الشركة الحريصة على تقديم أفضل التجارب إلى زبائنها".وأضاف، "سيكون بإمكان عشّاق هاتف نوكيا 8110Nokia استخدام تطبيق واتساب على الهواتف الكلاسيكية، وهذا سيتيح للأفراد التواصل مع أحبائهم عبر جهاز يستمر في التطور والتحسن إلى الأفضل بمرور الزمن مثل كافة الأجهزة الأخرى ضمنا محفظة نوكيا".

يذكر أن هاتف 8110Nokia يلقب بـ"الموزة" وله واجهة إستخدام مألوفة وسهلة ويقدم آليات لمس بديهية تشمل فتح الغطاء للرد على المكالمات وغلقه لإنهاء المكالمة، علاوة على تصميمه المذهل والسلس مع شاشة تقدم عرض هيلكوبتر تدور حول المحور الرئيسي وتقدم مشاهدة جذابة للغاية. ويجسد الهاتف الحرفية المطلقة التي تتوقعها من هواتف نوكيا، حيث يتفرد بمتانته وموثوقيته كمعيار أساسي.



ويعمل الهاتف بنظام التشغيل KaiOs، الرائد والوحيد للهواتف النقالة الكلاسيكية المنخفضة التكلفة مع متجر تطبيقات، ويتميز الهاتف بتوفيره نقاء كريستالي لمكالمات VoLTE، ويعد مثالياً لأي شخص يرغب في هاتف يستخدم شبكة الجيل الرابع 4G.

كما أنّه يأتي مدعوماً بمتجر التطبيقات في نظام التشغيل KaiOs، الذي يقدم محتوى غني وخدمات رائعة تعزّز من تجربة المستخدم. وتشمل باقة من تطبيقات جوجل المحمّلة مسبقاً مثل مساعد جوجل وخرائط جوجل وبحث جوجل، بالإضافة إلى التطبيقات الشائعة مثل فيسبوك.

ومن جانبه، علّق سيباستيان كودفيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة KaiOS Technologies، "نحن مسرورن بأنّ تطبيق واتساب قد أصبح متاحاً الآن على هاتف نوكيا ذو الشعبية الواسعة، مما سيمكن المستخدمين الآن من التواصل بسهولة مع الأصدقاء والعائلة في كل مكان"، مبينا أن "مهمة الشركة هي توفير خدمات رقمية بأسعار معقولة للجميع".

وتتوفر هاتف نوكيا “Nokia 8110” في لونين نابضين بالحيوية والتألق، وهما الأسود التقليدي والأصفر، كما أنّه يوفر كل ما تحبه بما في ذلك لعبة الحية الشهيرة في نسخة جديدة ومحسّنة.

