موقع عالمي: 95 سنتا سعر الخبز لشخصين ليوم واحد في بغداد

واضاف ان "سعر الخبز لشخصين في العاصمة المصرية القاهرة هو أقل بنسبة 64٪ من سعره في بغداد، في حين سعر الخبز لشخصين في مدينة ابو ظبي لدولة الامارات اعلى بنسبة 30% منه في بغداد".
واشار الى ان سعر الخبز لشخصين في أبيدجان عاصمة دولة ساحل العاج، هو أقل بنسبة 53٪ من سعره في بغداد، في حين سعر الخبز لشخصين في مدينة ناغويا اليابانية هي أعلى بنسبة 134٪ منه في بغداد.
وتدير Expatistan واحدة من أكبر قواعد بيانات تكلفة المعيشة التعاونية للأسعار في العالم يتم تحديث قاعدة البيانات هذه باستمرار وتحسينها بطريقة تعاونية من قبل المغتربين في جميع أنحاء العالم.
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