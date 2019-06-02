الرافدين يطلق قروضا بقيمة 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "باشر باطلاق قروض تشغيلية الى اصحاب الفنادق السياحية تصل الى 50 مليون دينار وبفترة إمهال لمدة ثلاثة اشهر". واضاف ان "التسديد للأقساط يكون بشكل شهري وبعد انتهاء مدة الإمهال مباشرة"، مبينا ان "الهدف من منطلق تحريك عجلة الاقتصاد الوطني".



يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة. يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.

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