وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "20 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع داخل محال للأقمشة في سوق الصفافير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية جراء الحريق".
وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل عدد من المحال في "سوق الصفافير".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية جراء الحريق".
وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل عدد من المحال في "سوق الصفافير".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق 'سوق الصفافير' دون تسجيل خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.