إخماد حريق 'سوق الصفافير' دون تسجيل خسائر بشرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "20 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع داخل محال للأقمشة في سوق الصفافير".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية جراء الحريق".



وكان مصدر في الشرطة أفاد، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل عدد من المحال في "سوق الصفافير".