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من هو الداعشي الفرنسي التاسع الذي حكم بالاعدام في العراق

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فمن هو الفرنسي التاسع:

هو فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر (32 عاماً) الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وعرف هذا الشخص بتصرفه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم "داعش".

وادعى عويدات خلال بدء محاكمته في الـ27 من ايار الماضي، انه تعرض خلال التحقيق الى تعذيب دفعه للاعتراف بقضايا كيدية، حيث قررت المحكمة تاجيل الحكم عليه واخضاعه لفحص طبي للتاكد من صحة ادعاءاته.


الا ان اليوم اعادت المحكمة محاكمة عويدات بعد تاكدها بأن افادته لم تنتزع تحت التعذيب، حيث قال القاضي احمد محمد علي خلال في بداية الجلسة إن "التقرير الطبي يبين بانه لا يوجد اثار تعذيب على جسده".

ولم يبدي عويدات اي ردت فعل حينما سمع القاضي يقرا حكم الاعدام بحقه، حسبما افادت مراسلة فرانس برس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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