مسؤول: برهم صالح نقل رسالة من إيران لثلاثة دول خليجية بينها السعودية

وأوضح قنديل، أنه "بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إيران، وكل من السعودية والبحرين والإمارات فقد قرر المسؤولون العراقيون نقل هذا المقترح بالنيابة عن إيران"، مشيرا إلى أنه "يمكن اعتبار بغداد وسيطا لتبادل الرسائل بين طهران والرياض وأبو ظبي والمنامة".
وكانت نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدث في مقابلة صحفية خلال زيارته إلى قطر الأربعاء الماضي عن "معاهدة عدم الاعتداء"، مشيرا إلى إن "الفكرة التي قدمناها تخص توقيع معاهدة عدم اعتداء بين دول الخليج، وهذه الفكرة مبدئية، لدينا تفاصيل لها لكننا لم نناقشها لأننا ننتظر ردا من بلدان المنطقة".
وأكد عراقجي "طرحنا هذه المسألة منذ يومين فقط خلال اللقاءات في الكويت وعمان، وبالطبع علينا إعطاؤهم وقتا كافيا لدراستها… إلا أننا لم نتلق أي ردود أفعال سلبية، مما يمثل أمرا جيدا".
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