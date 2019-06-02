تحالف القوى يتحدث عن جريمة في ابي صيدا امام مرأى ومسمع القوات الامنية

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي نعمل على غلق ملف النزوح وتوطين الاستقرار واعادة الامن للمواطنين في المحافظة المشتركة، نتفاجأ بجريمة قتل بشعة ترتكبها مجاميع متنفذة في المحافظة خارجة عن القانون ترتدي الزي العسكري بحد المدنيين الابرياء الامنين في قرية ابو الخنازير التابعة لناحية ابي صيدا في ديالى".واضاف ان "هذه المجاميع تنسحب تحت مرأى ومسمع القوات الامنية المحلية وقوات الجيش في المنطقة"، مشيرا الى ان "ذلك يهدد السلم المجتمعي في مدن المحافظة".

وطالب التحالف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"تحمل مسؤوليته الدستورية والاخلاقية وتقديم مرتكبي الجريمة الى القضاء لانزال اقصى العقوبات بهم وحفظ امن المواطنين جميعا"، وشدد على "ضرورة توطين الاستقرار واعادة النازحين وتفويت الفرصة على من يسعى الى تخريب وحدة المجتمع".



وافاد مصدر امني، في 31 ايار 2019، بان ستة اشخاص قتلوا واصيب اربعة اخرون بتفجير عبوة ناسفة وهجوم مسلح في ابي صيدا.