مستشار عبد المهدي: ساعات التجهيز في البلاد وصلت الى 18 الف ميغاواط

وقال الهنين في بيان صدر على هامش تفقده محطات الطاقة في محافظتي الديوانية والنجف بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "عقدنا فور وصولنا اجتماعا موسعا لقطاع الطاقة الكهربائية بمحافظة الديوانية في موقع محطة الديوانية الغازية، بمرافقة وكيل وزير الكهرباء للنقل والتوزيع ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ومدير عام مركز السيطرة والتحكم، واتخذنا عددا من القرارات الفورية".واضاف ان "هذه القرارات في مقدمتها حل مشكلة الخط الناقل عفك شرق الديوانية ١٣٢ KV ، وحسم موضوع تمويل عقد ٧٨ نت حيث تم التوجيه بتعزيز مبلغ الاعتماد بزيادة 25 مليون دولار للبدء فورا بالعمل وإزالة حجة شركة سيمنز بعدم المباشرة بالعمل لهذا المشروع المهم في محافظة الديوانية، اضافة الى الموافقة على ربط محولتين متنقلتين على خط قادسية /غماس 33 KV لتأمين تغذية مستمرة لمغذيات زراعة الشلب لتغطية الخطة الزراعية ".وتابع الهنين "بعد انتقالنا إلى محافظة النجف ولقاءنا محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري في موقع محطة النداء عقدنا اجتماعا مشابها لقطاع الكهرباء بحضور عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وتم اتخاذ عدة قرارات تخص قطاع كهرباء النجف، منها مايخص معالجة معوقات إنجاز محطة النداء 132/33 KV لفك الاختناقات في محافظة النجف وتم حل الإشكالات المالية والإدارية لإنجاز المشروع منتصف الشهر الحالي، وقرار بتجهيز المحافظة فورا بمحولة قدرة، 132/33 KVسعة 50 MVA لتنصيبها في محطة الكوفة لفك اختناقات مدينة الكوفة وضواحيها".

واكد الهنين "وصول زيادة التجهيز إلى مستويات قياسية في البلاد وصلت إلى 18000MW"، لافتا الى "اننا نعمل على حل الاختناقات والتفاوت في التجهيز بين منطقة وأخرى بانتظام".

ودعا الهنين الى "ترشيد الطاقة الكهربائية لأدامتها بأقل ما يمكن من الانقطاعات، من خلال إطفاء الانارة وأجهزة التكييف الزائدة عن الحاجة وضبط أجهزة التكييف على (24 درجة مئوية) وهي الدرجة الملائمة لصحة الإنسان والتي لو التزم جميع العراقيين بهذه الدرجة لانخفض الاستهلاك بأكثر من 3000 ميغاواط مما يعزز استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع".

واكدت وزارة الكهرباء، في 24 نيسان الماضي، ان حجم الطاقة في الصيف المقبل سيكون الاعلى في تاريخ العراق، مبينة ان اﻟـــﻌـــﺮاق ﻳﺴﺘﻮرد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ.