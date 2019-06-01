محمد صلاح عن هدفه بمرمى توتنهام: مشابهة لركلة التأهل الى المونديال

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2019-06-01 | 23:39
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وقال صلاح في تصريح متلفز تابعته الخليج 365، "فخور جداً بتسجيلي لهدف مهم في نهائي دوري ابطال اوروبا واحمد الله على هذا الانجاز".
واضاف النجم المصري، أن "ركلة الجزاء التي سددتها كانت مشابهة للركلة التي سجلتها مع منتخب مصر وتأهلنا بها الى مونديال روسيا، اعتدت على هذه الركلات".
وبين بالقول، "اتطلع الى ان اكون اللاعب العربي الاول الذي يتوج بدوري ابطال اوروبا لمرتين، لسنعمل بجد للموسم المقبل لنرى ماذا سنفعل في الموسم القادم".
ويعد صلاح هو اول لاعب مصري يتوج بلقب دوري أبطال اوروبا.
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