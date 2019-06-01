الشرطة يعزز صدراته للدوري الممتاز بفوزٍ مهم على الديوانية

ويدين فريق القيثارة الخضراء بفوزه الى هدافه علاء عبد الزهرة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء.

الشرطة وصل الى النقطة 73 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.



وفيما يلي نتائح مباريات اليوم:

الصناعات الكهربائية (3-2) البحري، الكرخ (2-2) الكهرباء، الميناء (1-1) نفط ميسان، النجف (0-1) القوة الجوية.

