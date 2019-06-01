الشرطة يعزز صدراته للدوري الممتاز بفوزٍ مهم على الديوانية

2019-06-01 | 23:18
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عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الديوانية 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في إطار مباريات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للبطولة.
الشرطة وصل الى النقطة 73 في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد الديوانية عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.
وفيما يلي نتائح مباريات اليوم:
الصناعات الكهربائية (3-2) البحري، الكرخ (2-2) الكهرباء، الميناء (1-1) نفط ميسان، النجف (0-1) القوة الجوية.
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