عماد محسن يقود القوة الجوية لفوز صعب على النجف

محسن تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليهدي الصقور ثلاث نقاط ثمينة عززت من موقعه في وصافة الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 65 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد النجف عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر.