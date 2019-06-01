2019-06-01 | 23:00
363 مشاهدة
قاد المهاجم عماد محسن فريقه القوة الجوية، للفوز على مضيفه النجف 1-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي ضمن لقاءات الاسبوع الحادي عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
محسن تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليهدي الصقور ثلاث نقاط ثمينة عززت من موقعه في وصافة الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 65 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد النجف عند النقطة 34 في المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد محسن يقود القوة الجوية لفوز صعب على النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.