2019-06-01 | 22:54
1,193 مشاهدة
توجّ فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول توتنهام إدراك هدف التعادل للعودة في المباراة، لكن محاولات السبيرز لم تنجح رغم تسديدات الثلاثي إريكسن ولوكاس مورا، وهيونج مين سون، ولكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تألق وكان بالمرصاد.
تمكن البديل ديفوك أوريجي من استغلال خطأ دفاعي، في الوقت القاتل بالدقيقة 78 لإحراز الهدف الثاني للريدز.
وبهذا الفوز يتوجّ ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مُنذ عام 2005، وللمرة السادسة في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول بطلاً لدوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تأريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.