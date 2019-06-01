اخبار العالم / اخبار العراق

ليفربول بطلاً لدوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تأريخه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2019-06-01 | 22:54

ليفربول بطلاً لدوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تأريخه

1,193 مشاهدة

توجّ فريق بلقب لموسم 2018/2019، بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
الهدف الأول جاء مبكرًا بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد لمسة يد على موسى سيسكو في الثانية 40، انبرى لها محمد صلاح وسجلها بطريقة رائعة في مرمى الحارس هوجو لوريس، ليُصبح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، والثاني عربيًا والثامن في تاريخ إفريقيا.

وفي الشوط الثاني من المباراة، حاول توتنهام إدراك هدف التعادل للعودة في المباراة، لكن محاولات السبيرز لم تنجح رغم تسديدات الثلاثي إريكسن ولوكاس مورا، وهيونج مين سون، ولكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تألق وكان بالمرصاد.

تمكن البديل ديفوك أوريجي من استغلال خطأ دفاعي، في الوقت القاتل بالدقيقة 78 لإحراز الهدف الثاني للريدز.

وبهذا الفوز يتوجّ ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مُنذ عام 2005، وللمرة السادسة في تاريخه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول بطلاً لدوري أبطال اوروبا للمرة السادسة في تأريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا