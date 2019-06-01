وزير الشباب يلوح بمقاضاة المستشار القانوني لاتحاد الكرة

2019-06-01 | 22:42
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لوح وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بمقاضاة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، نزار احمد، بعد اتهامه للحكومة العراقية بنها طائفية خلال حديثه بمحكمة النزاعات الرياضة "كاس" بسويسرا.
وبين رياض ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إساءات واتهامات المستشار القانوني للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم نزار احمد الى الحكومة العراقية واتهامه لها باتهامات غير مقبولة، واذا ما تأكد صحة ما تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فإن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه موضوع يتعلق بهيبة الدولة وعدالة القضاء".
واوضح أن "الشخص المعني يمثل اتحاد الكرة بصفته مستشارا قانونيا له، وهكذا اتهام في محكمة دولية اذا ما تم اثباته فعلى اتحاد الكرة بيان موقفه الصريح من اتهامات مستشاره القانوني الذي يتقاضى أجوره من أموال الحكومة العراقية، وعليه ان يقدم دليلا قاطعا يعزز موقفه الصريح تجاه هذه الاتهامات، والا فإنه بالتأكيد سيتعرض للمساءلة القانونية".
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