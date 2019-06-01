مصدر يكشف تفاصيل اختطاف احد المحامين في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 ان "المحامي اكرم السعيدي تم اختطافه من قبل مجهولين قبل خمسة ايام، وعثر اليوم على جثته داخل حاوية للنفايات في منطقة مهجورة ضمن محافظة ذي قار"، مبينا ان "الجثة كانت مقيدة الايدي وعليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".واضاف ان "المحامي هو عضو هيئة انتداب محاميّ ذي قار".

هذا واعلنت نقابة المحامين انها متابعة لقضية خطف المحامي اكرم السعيدي، من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الداخلية لاجل الكشف عن ملابساتها والقبض على الجناة

