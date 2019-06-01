البرلمان يستأنف عقد جلساته في الـ11 من حزيران

وقالت في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب قررت ان تستأنف عقد جلسات المجلس مابعد العيد". واضافت ان "الجلسات ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق الـ11 من حزيران الحالي".



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