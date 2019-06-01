اعتقال شخص مخمور يعذب ابنائه بالسكين في بغداد

وقال الرائد عزيز ناصر من اعلام الداخلية في حديث لـ الخليج 365، انه "بناء على أمر قضائي وبحضور واشراف قائد شرطة بغداد شخصيا تم اعتقال اب لأربعة أطفال في احدى مناطق بغداد والتحقيق معه والتحفظ على ابناءه".واضاف ان "المعتقل كان يعذب اطفاله الذين تعرضوا إلى طعنات بسكين حاد في مناطق متفرقة من اجسامهم"، مبينا ان "ابناءه طلبوا الشكوى ضد والدهم الذي تمنوا الخلاص منه".

وتابع ناصر ان "هذا الاب يجبر ابناءه من خلال التعذيب على جلب الاموال له بهدف شراء الخمور".

يذكر أن وزارة الداخلية تجري حملة واسعة للحد من ظاهرة العنف الأسري في عموم العراق.