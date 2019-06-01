علاء كاظم: محكمة كاس ستنصف نجوم الكرة

وقال كاظم في بيان لنادي الطلبة، ان "تواجدنا في مدينة لوزان السويسرية من اجل أنصاف الحق ولَم يكن لنا خلاف شخصي مع الإخوة في إتحاد كرة القدم".

واشار الى اننا "ننتظر ما سيصدر من المحكمة وعلى الجميع القبول بالقرار ولاخلاف مع اعضاء اتحاد كرة القدم ولانبحث عن المناصب بقدر ما نبحث عن المصلحة العامة".



واضاف اننا "قدمنا الدفوعات التي تخص ملف المعترضين ونحن نثق بما سيصدر من محكمة كاس ونشكر كل من وقف معنا كوننا اصحاب قضية وهدفنا تصحيح مسار الكرة العراقية".