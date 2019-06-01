محمد صلاح يحقق انجازاً جديداً بهدفه في مرمى توتنهام

رياضة 2019-06-01 | 21:31 481 مشاهدة حقق المصري محمد صلاح إنجازًا أفريقيًا بتسجيله هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول. وبذلك الهدف بات صلاح خامس لاعب أفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال. وأنضم صلاح للرباعي رابح ماجر، وصامويل إيتو، وديديه دروجبا، وساديو ماني.



يذكر أن ليفربول وتوتنهام يتواجهان على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن ليفربول وتوتنهام يتواجهان على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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