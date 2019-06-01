وقال نعمة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريقاً مشتركاً من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية و بالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق محل غير مجاز لبيع المكملات الغذائة و الهرمونات في شارع الربيعي ببغداد".



وأضاف أن "الفريق تحفظ على المكملات الغذائية و الموجودات وتم القاء القبض على صاحب المحل وفق امر قضائي".



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كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق محل غير مجاز لبيع المكملات الغذائية والقبض على صاحبه في شارع الربيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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