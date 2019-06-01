العشرات يتظاهرون وسط كربلاء ضد 'تسعيرة' المولدات الجديدة

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من المواطنين تظاهروا، مساء اليوم، وسط كربلاء احتجاجاً على تسعيرة المولدات الجديدة بالمحافظة. وأضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا بتحسين واقع الكهرباء.





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