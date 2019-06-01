وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "عدد حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣١/٥/٢٠١٩في عموم العراق، بلغت ١٩٦ حادثاً". وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ١٦٣٧٥دونماً، والمساحة المنقذة ٤١٦٨٣٨دونماً".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن تسجيل 196 حريقاً خلال ايار في عموم العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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