2019-06-01 | 19:59
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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام الليلة.
وضم تشكيل ليفربول:
أليسون، ألكسندر أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرستون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.
وبدوره أعلن مدرب فريق توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، التشكيل الأساسي للمواجهة.
وضم التشكيل الأساسي كل من:
لوريس، تريبير، فيرتونخين، ألدرفايريلد، روز، وينكس، سيسوكو، سون، ديلي آلي، إريكسن، كين.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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