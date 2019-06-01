التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال اوروبا بين ليفربول وتوتنهام

ويواجه ليفربول نظيره توتنهام على ملعب "واند ميتروبوليتانو"، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ليفربول:

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أليسون، ألكسندر أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبيرستون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، ماني، فيرمينو.



وبدوره أعلن مدرب فريق توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو، التشكيل الأساسي للمواجهة.

وضم التشكيل الأساسي كل من:

لوريس، تريبير، فيرتونخين، ألدرفايريلد، روز، وينكس، سيسوكو، سون، ديلي آلي، إريكسن، كين.

