إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه بالجولان

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على إسرائيل. وقال في بيان: "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية".
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، إلى أن "صفارات الإنذار لم تُسمع، كما لم تسجل خسائر في الأرواح".
وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، إلى أن "صفارات الإنذار لم تُسمع، كما لم تسجل خسائر في الأرواح".
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