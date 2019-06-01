إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه بالجولان

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي السورية على إسرائيل. وقال في بيان: "انفجر صاروخ واحد في منطقة جبل الشيخ، وسقط صاروخ آخر داخل الأراضي السورية".

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية متطابقة، إلى أن "صفارات الإنذار لم تُسمع، كما لم تسجل خسائر في الأرواح".

