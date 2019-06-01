اعتقال شخص حاول اقتحام منزل بحوزته 'رمانة' شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الزهور القت القبض على شخص حاول اقتحام منزل طالبة نجدة ضمن منطقة الحسينية شمالي بغداد وبحوزته رمانة هجومية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم القبض عليه وتسليمه وفق اجراءات اصولية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم القبض عليه وتسليمه وفق اجراءات اصولية".
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