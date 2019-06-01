الحكيم يدعو لإنشاء مشاريع 'المترو' في العراق

وأكد الحكيم خلال اللقاء، على "ضرورة دعم ملف النقل لأهميته وحيويته كرافد مهم من روافد الاقتصاد العراقي فضلاً عن اهميته السياحية والحضارية"، مشدداً على "أهمية أن يتلمس المواطن العراقي طفرة نوعية في أداء الوزارة بمختلف تشكيلاتها".
وأشار إلى "ضرورة الاهتمام بمجال النقل البري وسكك الحديد والعمل على تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين شمال العراق وجنوبه"، معرباً عن "تطلعه لإنشاء مشاريع (المترو) في العراق لأهميتها البالغة في تسهيل النقل بين المحافظات ومواكبة التطور الحاصل في مجال النقل".
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