واضاف الربيعي، ان "هذه الملفات لا تقف عند حد معين فهنالك شركة النقل البري التي تعتمد بنسبة 70% على المنافسين وليس على نشاط النقل وبقاء المواطن يتحمل اعباء كبيرة نتيجة غلاء اجور النقل".
واكد الربيعي، ان "المرحلة المقبلة ستشهد استضافة للوزير والكادر المتقدم في الوزارة لتبيان ومعرفة حقيقة هذه الملفات وقد يصل الامر الى حد الاستجواب اذا لمسنا هنالك عمليات فساد ممنهجة او سوء ادارة مقصود"، موضحاً ان "الملفات التي ستفتحها لجنة الخدمات تتعلق بالإدارة الحالية والسابقة وخصوصا ملف دوائر وشركات في الوزارة الذي كان يدار من شخصيات مشبوهه تدعي قربها من اصحاب القرار قام بتنفيذ صفقات ابتزاز طالت الكثير من الشخصيات" .
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن سائرون: عمل وزارة النقل ضعيف ولا يرتقي لتحديات المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.