نائب عن سائرون: عمل وزارة النقل ضعيف ولا يرتقي لتحديات المرحلة

وقال الربيعي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "لا يوجد اي تقدم في البرنامج الحكومي لوزارة النقل وعلى العكس من ذلك هنالك تراجع في مرافق وقطاعات مهمة في الوزارة اثرت على ادائها بشكل عام"، مضيفاً ان "اداء شركات السكك الحديد والمسافرين والوفود والشركة العامة لتنفيذ مشاريع وزارة النقل وبقائها شركات خاسرة امر يتطلب الوقوف عنده لاسيما وان هنالك ملفات داخل الوزارة ومكاتب بعض المسؤولين تفيد بان لن يكون هنالك تقدم ما لم يتم محاسبة بعض هؤلاء المتنفذين الذي سخروا ممتلكات الوزارة لمصالحهم الخاصة".واضاف الربيعي، ان "هذه الملفات لا تقف عند حد معين فهنالك شركة النقل البري التي تعتمد بنسبة 70% على المنافسين وليس على نشاط النقل وبقاء المواطن يتحمل اعباء كبيرة نتيجة غلاء اجور النقل".

واكد الربيعي، ان "المرحلة المقبلة ستشهد استضافة للوزير والكادر المتقدم في الوزارة لتبيان ومعرفة حقيقة هذه الملفات وقد يصل الامر الى حد الاستجواب اذا لمسنا هنالك عمليات فساد ممنهجة او سوء ادارة مقصود"، موضحاً ان "الملفات التي ستفتحها لجنة الخدمات تتعلق بالإدارة الحالية والسابقة وخصوصا ملف دوائر وشركات في الوزارة الذي كان يدار من شخصيات مشبوهه تدعي قربها من اصحاب القرار قام بتنفيذ صفقات ابتزاز طالت الكثير من الشخصيات" .

