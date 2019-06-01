بهذه الطريقة.. ودعت اندية العالم نجم ريال مدريد

ولقى رييس تفاعل العديد من لاعبي كرة القدم والأندية العالمية لتقديم العزاء لعائلته في وفاة نجلهم فيما يلي ابرز الردود على وفاته:

ريال مدريد

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على «تويتر» ليعبر عن حزنه تجاه لاعبه السابق، قائلاً: "يشعر ريال مدريد بحزن شديد تجاه وفاة لاعبه السابق، خوسيه أنطونيو رييس، ويريد النادي أن يرسل تعازيه لعائلة وأصدقاء وزملاء رييس، وكل المتحدين في هذه الآلام الشديدة لفقدانه، أيضًا نقدم تعازينا لناديه الحالي".



نشر النادي الكتالوني أيضًا تدوينه على حسابه لتقديم العزاء لعائلة رييس، قائلاً: "يريد برشلونة التعبير عن عزائه تجاه وفاة اللاعب خوسيه أنطونيو رييس، اللاعب الرائع وذو الشخصية الجذابة، وواحد من أبرز اللاعبين، بمسيرة كروية جيدة في ملاعبنا، ارقد في سلام".

ليفربول

وعبر النادي الإنجليزي عبر حسابه الشخصي عن حزنه، قائلاً: "نشعر بالحزن الشديد تجاه وفاة خوسيه أنطونيو ريييس، تعازينا لعائلته وأصدقائه".

آرسنال

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ونشر آرسنال ناديه السابق تدوينة ليعبر عن أسفه الشديد لهذه الأخبار، قائلاً: "كل شخص في آرسنال يشعر بالحزن بسبب تلك الأنباء السيئة، والتي تفيد بأن لاعبنا خوسيه أنطونيو رييس قد توفي في حادث سير في إسبانيا، أرقد في سلام خوسيه".

أتلتيكو مدريد

وعبر الروخيبلانكوس عن مدى حزنه تجاه وفاة لاعبه السابق، قائلاً: "عائلة الأتلتيكو ستكون في حداد، لقد توفي لاعبنا السابق خوسيه أنطوينو رييس، دائمًا ستبقى في قلوبنا، ارقد في سلام".

شالكه

وقدم أيضًا نادي شالكه الألماني دعمه لعائلة رييس عبر تدوينة على حسابه الشخصي، قائلاً: "ارقد في سلام، تعازينا لأقاربه وعائلته، كل الدعم من شالكه".