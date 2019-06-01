اخبار العالم / اخبار العراق

إيران تقدم شكوى دولية بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، مرتضى دهقان، إنه تم إبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي، في وقت سابق بقضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية.

ووصف دهقان العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، معتبرا أنها "مخالفة" لجميع اللوائح الدولية.

وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات للخطوط الجوية الإيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تقدم شكوى دولية بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا