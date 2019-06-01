إيران تقدم شكوى دولية بشأن عدم تزويد طائراتها في بعض المطارات

ووصف دهقان العقوبات الأمريكية ضد إيران بأنها سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، معتبرا أنها "مخالفة" لجميع اللوائح الدولية.
وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات للخطوط الجوية الإيرانية.
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