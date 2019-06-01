محافظ نينوى ينفي وجود ازمة وقود البنزين في المحافظة

واضاف المرعيد، "اتّضح لنا أن سبب التأخير في وصول المنتوج الى مدينة الموصل في اليومين الماضيين كان بسبب مشكلة بسيطة بين المصفى والشركة الأمنية المرافقة لصهاريج الوقود مما عطل وصول المنتوج لمدينة الموصل لساعات معدودة والذي سبب عجزا في المستودعات وتم حل هذه المشكلة".
وتابع المرعيد، أن "الامر الاخر هو الإقبال المتزايد من المواطنين بسبب قرب حلول عيد الفطر المبارك، لذا نطمئن الأهالي بأن لا وجود لأزمة وقود في الأيام القادمة".
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