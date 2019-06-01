تنشر وكالة الخليج 365، السبت، نتائج السادس الابتدائي الدور الاول لمحافظة البصرة وممثلية اربيل للعام الدراسي 2018-2019. وادناه نتائج السادس ابتدائي لمحافظة البصرة وممثلية اربيل:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج السادس لمحافظة البصرة وممثلية اربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.