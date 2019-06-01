ميسي: أتمنى الفوز ببطولة مع الأرجنتين قبل الاعتزال

وقال قائد التانجو في تصريحات تلفزيونية لشبكة "فوكس سبورت" العالمية: "أتمنى قبل اعتزالي أن أفوز ببطولة مع المنتخب".

وتابع: "سأواصل محاولاتي حتى أحقق هذا الحلم، ولا أريد أن اعتزل وهناك البعض يتفوهون ببعض التعليقات السيئة ضدي، لأنني واحدًا من هؤلاء اللاعبين الذين يمثلون الأرجنتين".



وعن كيفية تعامله مع الهزائم التي يتعرض لها مع فريقه برشلونة أو منتخب بلاده: "الهزيمة مؤلمة، ولكنني أحاول التعامل معها بطريقة مختلفة الآن خاصة بعد أن ولد تياجو، فالأولويات تغيرت لدي وعندما أعود لمنزلي وألتقي بزوجتي وأولادي يكون هناك اهتمام خاص بهم عن ما كان يحدث في السابق".

وأتم تصريحاته: "رغم قساوة الخسارة وتأثيرها الكبيرة علي، لكن أصبح لدي التزام كبير تجاه أولادي لذلك أحاول أن أتعايش معها بطريقة أخرى".

