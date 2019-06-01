وأشارت الى أن "كل ما جرى الحديث عنه لا اساس له من الصحة، ولاسيما أنها تؤكد كعادتها عدم الخوض او التدخل من قريب او بعيد بالصراعات السياسية او ما يندرج ضمنها من قرارات او تغييرات في مواقع عمل المسؤولين".
وأوضحت أن "الهيئة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من قوى الامن ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى استقاء معلوماتها من القنوات الرسمية المعروفة للهيئة".
وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير بهار محمود قد اتهمت في وقت سابق من اليوم السبت، الحشد الشعبي، بالتدخل لمنع تغيير رئيس جامعة كركوك، فيما وصفتها بالجريمة الصريحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن انباء تدخله بتعيين رئيس لجامعة كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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