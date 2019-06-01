الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن انباء تدخله بتعيين رئيس لجامعة كركوك

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "هيئة الحشد الشعبي تستغرب من الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن تدخلها بتعيين رئيس جديد لجامعة كركوك، وهو أمر بعيد عن تخصصها ومجالاتها وسياقات عملها".وأشارت الى أن "كل ما جرى الحديث عنه لا اساس له من الصحة، ولاسيما أنها تؤكد كعادتها عدم الخوض او التدخل من قريب او بعيد بالصراعات السياسية او ما يندرج ضمنها من قرارات او تغييرات في مواقع عمل المسؤولين".

وأوضحت أن "الهيئة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من قوى الامن ترفض هذه الاتهامات الباطلة، وتدعو وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الى استقاء معلوماتها من القنوات الرسمية المعروفة للهيئة".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير بهار محمود قد اتهمت في وقت سابق من اليوم السبت، الحشد الشعبي، بالتدخل لمنع تغيير رئيس جامعة كركوك، فيما وصفتها بالجريمة الصريحة.

