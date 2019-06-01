الاستخبارات العسكرية تقبض على إرهابي مشارك بجريمة سبايكر في الانبار

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر".



وأضافت أن "الإرهابي تمكن من الهرب قبل دخول القوات الأمنية، فتم نصب كمين محكم له والإيقاع به في منطقة البو شعبان بجزيرة الخالدية- الانبار"، مبينة أن "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".



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