محافظ النجف يوجه بتشكيل لجنة تحقيقة لموظف في الرعاية بشأن تسجيل صوتي

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ النجف لؤي الياسري وجه بتشكيل لجنة تحقيقة لأحد مدراء الاقسام في دائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة حول تسجيل صوتي انتشر نسب اليه".
وأضاف المكتب، أن الياسري وجه اللجنة المختصة التحقيق بكل شفافية وحيادية وفق القانون".
وأضاف المكتب، أن الياسري وجه اللجنة المختصة التحقيق بكل شفافية وحيادية وفق القانون".
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشخص يعتقد انه موظف في دائرة الرعاية الاجتماعية بمحافظة النجف تطاول بكلام غير لائق على الذات الألاهية.
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