وقال جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليون و675 ألفاً و881 برميلاً، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 ألفاً و261 برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 ألفاً و 528 برميلاً".



وأضاف، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 102 الف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 الف برميل"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66,683) دولاراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن عن احصائية الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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