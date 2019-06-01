وأضافت الجميلي، "لندع كل محافظة تدير شؤونها بمن أختاروهم من أبنائها المسؤولين، واذا كنا ندعي حجة الاصلاح فعلينا أن تتوحد رؤى وأهداف سياسيين المحافظات المحررة لتهتم بأعمار المحافظات وأعادة بناها التحتية وأن نعيد كرامة أبنائها بارجاعهم الى مناطقهم وأن نهتم بانصاف المظلومين من أبنائها الذين أخذوا بجريرة الارهاب الطائفي والداعشي".
وكان النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري الملقب "ابو مازن" قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "يبحث عن تغيير حكومة الانبار حتى يتحررون"، مؤكدا أنه "لايمتلك اي مشكلة مع المحافظ ولكنه سينزل الى ساحة الانبار بعد نينوى".
فيما رد رئيس مجلس محافظة الانبار، امس الجمعة، على تصريحات ادلى بها النائب عن محافظة صلاح الدين احمد الجبوري "ابو مازن"، مشددا على أن الانبار ليست للبيع وترفض تقبل "المشاريع الفاسدة".
كما استنكر النائب عادل خميس المحلاوي، تصريحات النائب أحمد الجبوري بشأن الانبار، مطالبا اياه بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة ردا على ابو مازن: نرفض سياسة فرض المصالح على حساب استقرار المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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